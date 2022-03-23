Чи піде Білорусь на вторгнення в Україну? У мережі їдко обговорюють відповідь Мінська

Українці саркастично реагують на абсурдні заяви Білорусі

Попри те, що Білорусь продовжує стягувати свої війська до кордонів з Україною, керівництво республіки й надалі спростовує ймовірність вступу мінська до війни в Україні. В мережі ця тема викликає шквал саркастичних коментарів, адже українці у чесність заяв самопроголошеного лідера лукашенка не вірять.

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Так, ще одну заяву щодо небажання вступати у військову агресію проти української держави зробив державний секретар ради безпеки білорусі олександр вольфович, наголосивши, що ані він особисто, ані псевдо-президент олександр лукашенко не допустять втягування білорусі у конфлікт росії з Україною. При цьому він додав неоднозначності своїй заяві, коли повідомив, що республіка готова захищатися на своїх територіях.

"Сьогодні збройні сили, сили та засоби військової організації держави готові захистити країну, але тільки на території своєї країни. Про це говорив президент, і я вам офіційно заявляю. Ми не допустимо розв'язування та втягування нас у якісь військові конфлікти, але свою країну, свою територію ми захищатимемо. Ми готові її захищати", — заявив вольфович.

У мережі українці у таку "відвертість" не вірять і над заявами керівництва республіки відверто насміхаються, мовляв, якщо заявили, що не нападатимуть, то нападуть стовідсотково. Окрім того, додають, що Білорусь з перших днів військової агресії росії ступила у війну з Україною і, попри абсурдні заяви, вже вчиняє військові злочини на українських територіях.

Дехто радить білорусам захистити свою республіку та "пригорнути таргана і його поплічників", аби звільнитися від їх керівництва.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент російської федерації володимир путін хоче організувати вторгнення Білорусі в Україну, аби повністю розгромити або серйозно ослабити українську армію, адже завдяки цьому кремль зможе отримати повну владу над республікою.