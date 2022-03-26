У Білорусі вказали на хитрість Лукашенка через війну в Україні

Білоруський лідер обрав тактику, яка може бути вигідною Україні

Білоруси з перших днів війни в Україні беруть участь у бойових діях, як з боку так званої "ЛДНР", так і на боці українців, проте офіційно втручатися у бойові дії, які російська федерація розгорнула на українських територіях, не будуть.

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Про це керуючий партнер Digital Finger та білоруський політичний консультант Олександр Колтунов розповів у розмові з кореспондентом "Телеграфу", коментуючи питання щодо ймовірного нападу військ Білорусі на Україну.

"Тут я таки стою на боці слів Лукашенка про те, що збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні. Так білоруси беруть участь у бойових діях, як з боку так званої "ЛДНР", так і з боку України, у лавах ЗСУ також є добровольці. Але я маю причини бути впевненим, що офіційного втручання не відбудеться. Лукашенко неодноразово заявляв, що він може стояти лише між (росіянами та українцями). Проблема може бути, якщо офіційно хоч один польський солдат перетне кордон з Україною, навіть як миротворці, і тоді білоруси вже точно можуть і самі перейти кордон (з Україною — ред.).", — заявив фахівець.

За словами Колтунова, у ситуації що складалася, є ще один важливий момент, який не варто випускати з уваги — Білорусь наразі є єдиним "переговорним майданчиком" щодо бойових дій в ​​Україні.

На думку експерта, самопроголошений президент республіки Лукашенко не планує надавати можливість росіянам применшувати свою суб'єктність, навіть враховуючи її несуттєву вагомість, адже втратити статус "переговорного майданчика" для невизнаного лідера буде вкрай болючим наслідком. А втратити її він може лише в тому випадку, якщо білоруські війська повноцінно вторгнуться на українські території.

"Виходячи з цих факторів, у повномасштабне вторгнення з Білорусі я не вірю", — наголосив Колтунов.

Що стосується останніх подій, які чітко дають зрозуміти, що Путін усіма можливими способами намагається офіційно втягнути Лукашенка у війну з Україною, здійснюючи певні провокації, лідер РБ й надалі продовжує пручатися. Але питання тут не в його суб'єктивності.

"Коли у 2015 році було підписано Мінські угоди, Лукашенко був "нерукопожатний". Але у зв'язку з цією подією до нього приїхали і Олланд, і Меркель. І він автоматично перестав бути головним диктатором та абсолютним злом. Те саме і зараз. Йому майже забули вибори, Тиханівську. І це для нього порятунок. Бо білорусів на відміну від росіян не обклали санкціями. Для Білорусі нинішні санкції як укус комара. От якби вони були серйознішими, то я не впевнений, що ця Союзна держава — Білорусь і Росія, вистояла б. Хоча багато хто розуміє, що продаючи в Білорусь, ти продаєш до Росії. Але бізнес жахливо цинічний.", — наголосив політичний консультант.

Колтунов переконаний, що Захід фактично лишає для невизнаного світом Лукашенка відчинені двері, що той чітко усвідомлює, адже має 27-річний досвід при владі. Окрім цього, білоруський президент розуміє, що наразі для Європи він є не найгіршим диктатором, хоча й припертий росією до стіни. З Європою у нього вийшов своєрідний "обмін", завдяки якому тема виборів у 2020 році може бути закритою для нього щонайменше до 2025 року.

Більше детально ознайомитися з позицією фахівця щодо серйозності західних санкцій та думок про партизанський рух у Білорусі можна у матеріалі "Телеграфу": "Лукашенко не хоче вводити війська в Україну і вже домовився із Заходом, — політконсультант із Білорусі".