Рус

Після бойовиків "ЛДНР" до складу росії збирається ще одна "республіка"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
373
Анатолій Бібілов Новина оновлена 30 березня 2022, 19:50
Анатолій Бібілов

Російські маріонетки унісон заговорили про приєднання до рф.

У середу, 30 березня, після заяв ватажків бойовиків "ЛНР" та "ДНР" про приєднання до росії про те саме заговорили й в невизнаній Південній Осетії.

Про це повідомив так званий президент "республіки" Анатолій Бібілов.

Бібілов, який перебуває на своєму "посту" з 2017 року, вважає, що об’єднання з росією – стратегічна мета "республіки".

"Південна Осетія найближчим часом здійснить юридичні кроки для входження до складу Росії", — заявив Бібілов.

Довідка : Південна Осетія — самопроголошена держава на Південному Кавказі, створена рф шляхом окупації частини Грузії. Більшість країн світу розглядають Південну Осетію як частину Грузії, водночас 5 країн-членів ООН (Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія та Росія) визнають її незалежною державою.

Нагадаємо, 27 березня ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заговорив про "референдум" щодо вступу "республіки" до складу РФ. Через два дні ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін також заявив про бажання провести подібний "референдум", зазначивши, що це буде здійснено лише після "виходу на межі областей".

Раніше повідомлялося, що військова техніка з Південної Осетії була помічена на території Мелітополя, який тимчасово окупований рф.

Теги:
#Росія #Грузія #Південна Осетія #Війна з Росією
Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом
Україна
Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом
Зеленський розповів, про що цілу годину говорив з Байденом
Дата публікації
Категорія
Російський винищувач Су-27/ілюстративне фото
Одразу три літаки ворога збиті на сході України: деталі
Дата публікації
Категорія
роcійська армія
росія не відмовилася від планів на Київ та Чернігів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Мединський
У путіна озвучили реакцію на мирні пропозиції України
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 30 березня
Війна - день 35: на тлі "успішних" переговорів росія завдає масованих ракетних ударів по містам України