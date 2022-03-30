Після бойовиків "ЛДНР" до складу росії збирається ще одна "республіка"

Російські маріонетки унісон заговорили про приєднання до рф.

У середу, 30 березня, після заяв ватажків бойовиків "ЛНР" та "ДНР" про приєднання до росії про те саме заговорили й в невизнаній Південній Осетії.

Про це повідомив так званий президент "республіки" Анатолій Бібілов.

Бібілов, який перебуває на своєму "посту" з 2017 року, вважає, що об’єднання з росією – стратегічна мета "республіки".

"Південна Осетія найближчим часом здійснить юридичні кроки для входження до складу Росії", — заявив Бібілов.

Довідка : Південна Осетія — самопроголошена держава на Південному Кавказі, створена рф шляхом окупації частини Грузії. Більшість країн світу розглядають Південну Осетію як частину Грузії, водночас 5 країн-членів ООН (Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія та Росія) визнають її незалежною державою.

Нагадаємо, 27 березня ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заговорив про "референдум" щодо вступу "республіки" до складу РФ. Через два дні ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін також заявив про бажання провести подібний "референдум", зазначивши, що це буде здійснено лише після "виходу на межі областей".

Раніше повідомлялося, що військова техніка з Південної Осетії була помічена на території Мелітополя, який тимчасово окупований рф.