В Білорусі знайшли заражених радіацією російських військових, - Генштаб ЗСУ

Їх лікують як "поранених".

Російських окупантів, які днем раніше покинули Чорнобильську зону, лікують у Гомельському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини. Єдиний нюанс у тому, що розмістили їх там як "поранених".

Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що окупанти отримали значні дози радіаційного опромінення під час перебування на Чорнобильській АЕС та у зоні відчуження.

"За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь, в Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщені нібито "поранені" військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації", — повідомили у Генштабі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію 24 лютого. А 9 березня внаслідок ворожого обстрілу ЧАЕС залишилася без електропостачання — світло подали через 2 дні завдяки зусиллям українських енергетиків. За час свого перебування там росіяни вдавалися не лише до обстрілів атомного об'єкта, а й підпалювали сухостій у зоні відчуження навколо ЧАЕС, через що підвищився рівень радіаційного забруднення. Наостанок окупанти додумалися проїхатися "рудим лісом" без жодних засобів захисту від радіації й підняли тим самим стовп радіаційного пилу, а також копали у ньому окопи.