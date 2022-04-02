Обікрали, а тепер продають: окупанти вирішили нажитися на горі українців

Росіяни облаштували базар, де продають награбоване в Україні майно

У білоруському місті Наровля російські військові відкрили ринок для торгівлі награбованим в Україні майном.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Чому росії не виграти війну проти України?

На "базарі" окупанти продають пральні та посудомийні машини, холодильники, коштовності, авто, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметику.

Крім того, військовослужбовці рф, які вдаються до мародерства та пограбування українців, намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро, однак це у них викликає складнощі – білоруси пропонують росіянам звертатися до місцевих банків, але ті відмовляються через заборону командування.

Говориться, що російські мародери відправили колону вантажівок у рф з награбованими товарами. Зокрема, із міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.).

У розвідці додали, що у білоруському місті Мозир накопичуються російські військові КАМАЗи, наповнені речами, здобутими мародерством в Україні. Награбоване вирушає до росії службою експрес-доставки СДЕК.

За більш ніж місяць війни окупанти неодноразово вдавалися до мародерства, чим навіть хвалилися у розмовах зі своїми близькими. Солдати армії рф все частіше залишаються на українській землі без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, що все частіше провокує їх на мародерські вчинки.