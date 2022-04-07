Слід росії? У Білорусі обговорюють загадкову загибель кдб-шника

Наразі офіційної інформації щодо смерті представника відомства немає

У Мозирі трагічно загинув підполковник Комітету державної безпеки. Згідно з попередніми відомостями, співробітник відомства підірвався на міні неподалік українського кордону.

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Як пише видання "Радіо Свобода", 5 квітня на одній з вулиць білоруського міста Мозир представники правоохоронних органів перекрили дорогу поряд із будинками, де розташована будівля тутешнього Комітету державної безпеки. Водночас від воріт виїхав ритуальний мікроавтобус, а за ним "люди в цивільному", а також військовослужбовці.

Окрім того, інформація щодо загибелі полковника почала ширитися й у білоруських Telegram-каналах.

Згідно з відомостями, які вдалося встановити виданню, у Мозирі ритуальна маршрутка дійсно виїжджала з двору будівлі, де розташований Мозирський міський відділ КДБ Гомельської області. За ритуальним мікроавтобусом йшли люди в цивільному, а за ними – чоловіки у військовій формі. Неподалік стояв припаркований на узбіччі автомобіль марки Toyota з літерою "V" на борту (саме цей символ є одним з розпізнавальних знаків, який використовують російські військові під час війни в Україні).

Окрім того, перевірені джерела "Свободи" відзначають, що 5 квітня у Мозирі поховали співробітника місцевого КДБ підполковник Андрія Р.

За попередніми відомостями, така особа дійсно перебувала на службі у відомстві. У 2018 році він навіть був відзначений нагородою від влади Мозира на честь святкування 100-річчя збройних сил.

Інше джерело порталу також розповіло, що УАЗ, в якому перебував полковник, підірвався на міні в зоні відселення, неподалік села Біла Сорока, що в Наравлянському районі.

Відмітка на карті, де стався підрив

"Це білоруська територія, звідки міни? Але є інформація, що водій просто розірвав на шматки. Після цього місцевість обшукали та виявили ще десять мін. Звідки вони взялися, невідомо", – йдеться в тексті повідомлення джерела.

Варто відзначити, що станом на сьогоднішній день офіційної інформації щодо загибелі представника КДБ поки що немає. Що стосується білоруських державних медіа, то некрологів вони також не публікували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри заяви російського уряду щодо того, що їхня "спецоперація" йде за планом і втрат практично немає, Білорусь стає "трупосховищем" для російських солдатів.