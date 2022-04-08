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Лукашенко дуже здивував списком недружніх країн

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Олександр Лукашенко Новина оновлена 08 квітня 2022, 12:30
Олександр Лукашенко

До "чорного списку" увійшли члени ЄС, США, Канада та Австралія.

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко затвердив список держав, які здійснюють "недружні дії щодо республіки".

Про це повідомляє білоруський портал pravo.by.

Список опублікували 8 квітня на Національному інтернет-порталі. До "чорного списку" увійшли 12 країн і весь Європейський союз. Але Україну не назвали "недружньою".

Варто зазначити, що з території Білорусі регулярно запускаються ракети по об’єктам військової та цивільної інфраструктури на території України. За даними Генштабу, зберігається висока можливість залучення білоруських сил до війни.

Раніше Лукашенко заявив, що провів "спецоперацію" в Україні. Крім того, лукашенко вимагає врахувати позицію Білорусі на мирних переговорах росія-Україна. "Ця війна за парканом нашої країни і вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі, тому жодних сепаратних, за спиною Білорусі домовленостей бути не може", — заявив він.

А після того, як росія напала на Україну, Лукашенко видав заяву про те, що Україна нібито готувала напад на його країну, який мав статися через 6 годин після початку вторгнення росії.

Теги:
#Білорусь #Алексанлр Лукашенко
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