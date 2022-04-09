У Казахстані копи жорстко розігнали акцію на підтримку України (відео)

Активісти хотіли звернути увагу на звірства росіян в Бучі.

У одному з найбільших міст Казахстану — Алмати — місцеві активісти вийшли на протест у підтримку України з прапорами та зав'язаними позаду руками, щоб звернути увагу на звірства росіян в Бучі, але людей майже одразу розігнали місцеві правоохоронці.

Про це у суботу, 9 квітня, повідомило masa.media.

Зазначається, що люди прийшли під консульство РФ. Активісти лягли перед будівлею консульства зі зв'язаними руками та одягнені у прапори України.

Поліція одразу заявила про незаконність акції, активістів затримали через три хвилини.

Видання зазначає, що подібні акції раніше вже пройшли у Тбілісі, Вільнюсі, Москві, Лондоні, Дубліні, Варшаві та інших містах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ. Після того, як окупанти покинули область, у Бучі на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

В Росії розганяли нові пропагандистські заяви щодо загиблих мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст під Києвом. "Рупори" путіна намагалися нав’язати населенню думку про те, що всі ці трупи — убиті ЗСУ цивільні, які порушили комендантську годину у столиці.

Але пізніше було знайдено важливий доказ, що геноцид у Бучі влаштували саме війська росії.