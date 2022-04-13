"Я помилилася": російська пропагандистка "розкаялася" і стала посміховиськом у мережі

Пропагандистці не дають повернутись у журналістику.

Російська пропагандистка Катерина Винокурова втратила роботу в RT, а потім почала слізно розповідати про свої проблеми в соцмережах. Російські опозиційні політики лише посміялися з цієї ситуації.

Відповідний пост начальник штабу Олексія Навального Леонід Волков написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я писала в РТ те, що вважала за потрібне. Мені не соромно. Ні за одне слово. Найбільше на світі я хочу знову просто писати тексти. Допоможіть мені. Додам, що я щиро вірила в гуманізацію режиму. Я просто помилилася", — написала у Facebook Винокурова, яка зараз шукає роботу. Щоправда, "журналістці" скрізь відмовляють через її роботу на пропаганду.

Волков наголосив, що Винокурова отримувала великі гроші, працюючи на пропагандистському ресурсі.

"Додам, що мені просто дуже подобалося отримувати 370 тисяч рублів на місяць (близько 130 тисяч грн) на пропагандистському смітнику і нічого не робити. І я не розумію, що взагалі пішло не так", — додав Волков

Депутат муніципального округу Красносільський Ілля Яшин продивився стрічку Винокурової й поділився одним з її постом.

"Погортав стрічку Винокурової. Там приголомшливі тексти: ось, наприклад, про "неіснуючу війну", яку "вигадав Байден". Є, звичайно, всесвітня справедливість у тому, що цей шлак з RT опиняється в результаті на смітнику і всі його зневажають", — написав Яшин.

Читайте також: Категорія Україна Українські біженці відповіли Дудю на три тези російської пропаганди Наші громадяни наголошують — будь-яке твердження про утиск російськомовних в Україні є брехнею

Раніше повідомлялося, що в росії не поспішають міняти Медведчука.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що Німеччина схвалила постачання важкого озброєння в Україну.