"Їхнє місце — на звалищі історії": У Молдові заборонили георгіївську стрічку та символи Z та V
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 83
Молдова виступила проти символів війни.
У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Молдови Майя Санду підписала закон, що забороняє носіння георгіївської стрічки, а також публічне використання символів "V" та "Z".
Про це повідомляє офіційний сайт президента Молдови.
"Ми повинні сказати тверде "Ні!" війні та її символіці. Необхідно виключити її використання в наших спільнотах. Місце подібних символів — на звалищі історії, поряд з іншими варварськими символами руйнувань і смерті. Це рішення — обов’язок перед усіма жертвами цієї війни, перед усіма, хто пережив її жахіття!", — заявила Санду на пресконференції відразу після підписання закону.
Додамо, що документ забороняє носіння георгіївської стрічки, а також публічне використання символів "V" та "Z", якими позначається російська техніка, що бере участь у війні в Україні.
Раніше повідомлялося, що Молдова відмовилася запроваджувати санкції проти росії. Санду пояснила це залежністю від Москви у питанні енергоресурсів.
Нагадаємо, російський депутат запропонував напасти на Молдову.
- Дата публікації
-
- Категорія
-