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"Їхнє місце — на звалищі історії": У Молдові заборонили георгіївську стрічку та символи Z та V

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Майя Санду Новина оновлена 19 квітня 2022, 17:11
Майя Санду

Молдова виступила проти символів війни.

У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Молдови Майя Санду підписала закон, що забороняє носіння георгіївської стрічки, а також публічне використання символів "V" та "Z".

Про це повідомляє офіційний сайт президента Молдови.

"Ми повинні сказати тверде "Ні!" війні та її символіці. Необхідно виключити її використання в наших спільнотах. Місце подібних символів — на звалищі історії, поряд з іншими варварськими символами руйнувань і смерті. Це рішення — обов’язок перед усіма жертвами цієї війни, перед усіма, хто пережив її жахіття!", — заявила Санду на пресконференції відразу після підписання закону.

Додамо, що документ забороняє носіння георгіївської стрічки, а також публічне використання символів "V" та "Z", якими позначається російська техніка, що бере участь у війні в Україні.

Раніше повідомлялося, що Молдова відмовилася запроваджувати санкції проти росії. Санду пояснила це залежністю від Москви у питанні енергоресурсів.

Нагадаємо, російський депутат запропонував напасти на Молдову.

Теги:
#Молдова #Росія #Війна з Росією
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