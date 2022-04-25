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Молдову чекає "братання" Росії після вибухів у Тирасполі, попереджає Данілов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Данілов попередив президентку Молдови про небезпеку Новина оновлена 25 квітня 2022, 22:53
Данілов попередив президентку Молдови про небезпеку

Лавров обіцяв "братання" Молдові та Казахстану

Російські окупанти оголосили про намір вийти на кордони Придністров'я, а вже у понеділок, 25 квітня, у Тирасполі прогримів потужний вибух, який сприйняли за провокацію. Після інциденту секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до президента Молдови Майї Санду й попередив її про наміри росіян "побрататися".

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Рада".

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За словами Данілова, десятки років на території невизнаного Придністров'я перебувають близько 1500 російських військових. При цьому росія бере безпосередню участь у модерації ситуації в так званої "ПМР". Тим часом голова російського МЗС Сергій Лавров в одному з останніх своїх виступів заявив, що нібито "молдавани, як і казахи, є братами росіян".

Секретар РНБО попередив, що російська влада нав'язує так зване "братство" й Україні, однак це не заважає російським військовим жорстоко вбивати українців. На тлі цього Данілов попередив Молдову та Казахстан про наслідки такого "братерства".

"Їм треба підготуватися до таких обіймів, які завжди роблять росіяни. Це може початок такого братання на території Молдови", — резюмував Олексій Данілов.

Нагадаємо, що кілька днів тому з'явилася інформація, що Росія може використати Придністров'я для наступу на Україну. При цьому влада Молдови підкреслила, що зберігає нейтралітет у питанні російсько-української війни.

Теги:
#Молдова #Росія #Казахстан #РНБО #Олексій Данилов
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