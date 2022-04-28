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лукашенко підтвердив плани путіна щодо колишніх радянських республік

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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лукашенко та кривавий агресор путін Новина оновлена 28 квітня 2022, 13:15
лукашенко та кривавий агресор путін

Лукашенко вирішив, що до Союзної держави рф та білорусі захочуть й інші країни

Невизнаний президент білорусі олександр лукашенко спільно з кривавим російським диктатором володимиром путіним має на меті відродження союзної держави по типу Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Білоруський лідер переконаний, що до його складу забажають приєднатися й інші країни колишнього Радянського Союзу.

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Про це Лукашенко заявив під час чергової зустрічі з губернатором Воронезької області російської федерації Олександром Гусєвим, додавши, що він бачить значну зацікавленість щодо розвитку співпраці з республікою білорусь.

Відповідну інформацію у четвер, 28 квітня, оприлюднило білоруське видання "БЕЛТА".

"Завдяки вам ми маємо таку співпрацю і намагаємось вибудувати єдину Союзну державу на нових принципах, щоб ніхто не був у образі, щоб розвивалися суверенні, незалежні держави – білорусь та росія. До такого союзу, упевнений, підключатимуться й інші республіки колишнього Радянського Союзу", – прокоментував ситуацію білоруський лідер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кількома днями раніше білоруський лідер олександр лукашенко закликав сусідні країни "жити дружно", а також заговорив про необхідність зберегти мир.

Теги:
#Путін #Лукашенко #Радянський Союз #Білорусь
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