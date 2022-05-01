У Придністров’ї на "травневі" готують провокації та звернення до путіна: розвідка про плани рф

Представники невизнаної республіки начебто готові просити Москву про захист

У мережі з’явилися знімки першої сторінки екстреного випуску газети "Придністров’я", що виходить на території однойменної невизнаної республіки у Молдові. Газета датована 2 травня, і хоча зараз на території "ПМР" відносно спокійно, у матеріалах є відомості про "криваві теракти" та "десятки загиблих дітей".

Такою інформацією у неділю, 1 травня, поділились у пресслужбі Головного управління розвідки України.

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"Перемога буде за нами!", "Ми не дамо себе ні зломити, ні залякати!" — такими гучними заголовками рясніє показана розвідниками газета. За інформацією спецслужб, екстрений випуск надрукували значним тиражем, щоб максимально швидко поширити його серед місцевих мешканців.

Так виглядає перша сторінка екстреного випуску газети

Центральним матеріалом видання стало нібито "офіційне" звернення мешканців Придністров’я до путіна. У ньому розповідається, як жителі "республіки" мирно співіснують із Молдовою та Україною, проте злі західні віяння обрушили на "ПМР" злість ЗСУ. Як результат — це прохання до лідера Кремля дозволити місцевим військовим брати участь у війні проти України.

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Розвідники припускають, що таким чином росія хотіла виправдати можливу мобілізацію населення Придністров’я та залучення її до нинішніх бойових дій. Також Москві могло б "прикрити" всіх своїх військовослужбовців, які зараз знаходяться на території "ПМР".

"Такими діями керівництво Росії може готувати новий плацдарм агресії проти України та підставу для "офіційної" окупації частини території незалежної Молдови", — зазначили представники ГУР.

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Цікаво, що молдовське видання NewsMaker вже вийшло з матеріалом, у якому наводить пряму мову редактора "Придністров’я". За словами Олександра Карасьова, наявність такого екстреного випуску є фейком, а наступний випуск газети традиційно має вийти 5 травня. У якості прикладу він навіть продемонстрував зовнішній вигляд газети і порівняв його з "екстренним повідомленням".

Нагадаємо, раніше "Телеграфу" про можливі наступні дії росії на території Придністров’я докладно розповідав військовий експерт, "кіборг" Роман Костенко.

Також ми писали, які документи можуть вказувати на підготовку до ескалації ситуації в "ПМР".