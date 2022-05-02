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Ізолюють цілі регіони: у Білорусі знайшли радикальний спосіб приховати перекидання військових рф

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Білорусь допомагає росії обмеженням інтернету Новина оновлена 02 травня 2022, 11:11
Білорусь допомагає росії обмеженням інтернету

Українська військова розвідка дізналася цікаве про сусідів-білорусів

Вже місяць у деяких районах Білорусі відключають інтернет, — робиться це з метою приховання факту переміщення військових росії.

Про це вранці 2 травня розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними військової розвідки, відключення розпочалися з 1 квітня і продовжуються досі. Абонентам мобільного зв’язку обмежували доступ до мережі частково чи повністю у масштабах цілих регіонів.

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За картою відключень видно, що таким чином могли намагатися закрити коридор перекидання військової техніки та обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян.

Відключення торкнулися регіонів у східній та південно-східній частині Білорусі — саме там проходить шлях до України.

Ні для кого не секрет, що хоча невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко до останнього заявляв, що білоруси ніколи не нападуть на Україну, вже багато разів росіяни пускали ракети з території Білорусі в сторону України.

Як повідомляв "Телеграф", все ще зберігається ризик, що Білорусь може вступити у відкриту війну на боці росії.

Теги:
#Україна #Білорусь #Інтернет #Розвідка
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