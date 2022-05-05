путін знову нагнітає: британська розвідка пояснила перекидання військових у Білорусі

Провокацій у бік українських захисників виключати не можна

Військові навчання в Білорусі, підготовка до проведення яких у травні вже розпочалася, можуть стати "прикриттям" для безчинств російської армії в Україні. У британській розвідці припускають, що, створюючи додаткову напругу на північних кордонах України, кривавий диктатор володимир путін розраховує на просування своєї армії в інших регіонах.

Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії у четвер, 5 травня.

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Представники британських спецслужб наголошують: наразі загрози від білоруських сухопутних військ, що переміщуються країною, для України немає. Подібні навчання, котрі нині організовуються, є "сезонною нормою" для Мінська — зазвичай наприкінці травня Білорусь закінчує цикл зимових тренувань.

Проте теоретично присутність додаткових збройних сил поруч із українськими кордонами за умов війни може додати занепокоєння нашим захисникам. І саме на це, вірогідно, планує зробити ставку лідер Кремля.

"росія, ймовірно, намагатиметься збільшити загрозу, яку становлять для України ці навчання, щоб закріпити українські сили на Півночі", — повідомляється у звіті розвідки Великої Британії.

Насамперед така поведінка пов’язана з необхідністю "відкинути" частину підрозділів ЗСУ з Донбасу чи півдня.

Терміни, коли можливі провокації чи початок нагнітання обстановки, у Лондоні наразі не озвучили.

Тим часом супротивник частково втрачає позиції на південному напрямку. Тривають запеклі бої за Донбас — частина окупантів відмовляється воювати, проте росіяни, які залишилися, без зазріння совісті "гатять" по мирному населенню ракетами. Так, за останню добу Краматорськ Донецької області зазнав серйозних обстрілів, є постраждалі.