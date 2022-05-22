"Іноземні журналісти" на окупованій Херсонщині виявилися жителями росії: подробиці

Росіяни продовжують брехати про ситуацію в Україні

"Іноземні журналісти", що відвідали окуповану Херсонську область, виявились любителями кривавого диктатора володимира путіна. "Представники ЗМІ" вже тривалий час живуть у росії.

На це звернув увагу російський журналіст Ілля Шепелін у Twitter.

Шепелін розповів, що обидва "іноземні" журналісти Томас Репер і Джон Дуган не працюють у ЗМІ, а є звичайними блогерами, які роблять компліментарні записи про президента росії володимира путіна.

"Перший канал показав сюжет про те, як окуповану Херсонську область відвідали захоплені "іноземні журналісти". Насправді ж цими "журналістами" виявилися блогери-фанати-путіна, які багато років живуть у росії, — Томас Репер і Джон Дуган, які ні в яких ЗМІ не працюють", — написав Шепелін.

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У росії на постійній основі поширюють фейки про Україну, іноді дипломати рф цинічно брешуть на рівні ООН. Додамо, що росіяни самі розвінчують фейки російських пропагандистів.