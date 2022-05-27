Збройних сил мало: Лукашенко наказав створити нову армію

У РБ з’являться народні ополченці

У Білорусі, на території якої створили оперативне командування збройних сил на українському напрямку, хочуть створити допоміжне військо із добровольців.

Про це міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив пресі під час збору "Військова безпека та оборони держави", передає офіційний Telegram-канал відомства.

Повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко доручив Мінооборони створити народне ополчення, що в рази збільшить кількість бійців в армії РБ.

"На вчорашній нараді в рамках коригування питань розвитку збройних сил головнокомандувачем поставлене завдання, у тому числі створити у нас у країні і народне ополчення. Для цього є люди. Кількість захисників нашої батьківщини збільшиться в рази. Для нас це дуже важливо в нинішній обстановці, щоб зараз мирно показувати, що не треба до нас потикатися, тому що відповідь буде адекватною", — заявив Хренін.

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Раніше повідомлялося, що білоруси та росіяни підозріло "заворушилися" поблизу північного кордону з Україною.

Нагадаємо, на зустрічі з піонерами лукашенко показав дітям, як правильно відкривати пляшку із соком.