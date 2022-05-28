Путін незадоволений кадировим: стала відома причина

Глава Чечні може дозволити собі критикувати топчиновників рф

Президент росії Володимир Путін не задоволений діяльністю глави Чечні рамзана Кадирова, який "захоплює" вже окуповані рф поселення, на тлі невдач російської армії в Україні.

Про це повідомляє Kit — проєкт колишніх журналістів видання "Медуза".

За словами співрозмовників видання, у Кремлі були задоволені кадировим, який активно підтримував "спецоперацію" та відправив "кадировців" воювати в Україну. Однак через невдачі російської армії путіна все частіше дратує медійна активність глави Чечні. Військове керівництво та спецслужби підживлюють це невдоволення. Першим не подобається, що "кадировці" за допомогою соцмереж просувають свій образ більш умілих бійців у порівнянні з іншими російськими підрозділами. Других давно бентежить самостійність і "розбещеність Кадирова".

За словами джерела в адміністрації президента росії, Кадиров дозволено публічно критикувати російських топчиновників, але без погроз. "Чіпати" главі Чечні не дозволено лише найвисокопоставленіших чиновників, наприклад, прем’єр-міністра Мішустіна або мера Москви Собяніна.

Загалом кадиров вигідний офіційній Москві.

"(Кадиров) це такий "поганий хлопець". Офіційні особи завжди можуть вказати, що він говорить від своєї особи, що це такий особливий регіон, але не політика країни в цілому. Якщо градус позиції Кадирова збігається з офіційною позицією, як це було на початку війни, — це йому в плюс. Він хотів би, щоб таких збігів було більше, але настрій (путіна) часто не відчуває", — розповів інший співрозмовник Kit, близький до Кремля.

Раніше повідомлялося, що кадиров виступив на просвітницькому форумі в росії.

Нагадаємо, у квітні путін зробив героєм росії особистого ката кадирова.