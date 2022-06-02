Готуються до війни? Білорусь отримає нове російське озброєння

Відправку озброєння супроводжував оркестр та піп зі свяченою водою

Загроза для України з боку Білорусі, яка створила нове оперативне командування збройних сил на українському напрямку, все ще залишається. Так, у четвер, 2 червня, стало відомо, що РФ передала білорусам ешелон самохідних гаубиць "Акація".

Про це повідомила пресслужба заводу "Уралтрансмаш" у власному Telegram-каналі. Судячи з опублікованих кадрів, гаубиці з країни-агресора передавали у супроводі оркестру та навіть окропили святою водою.

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Зазначається, що російське підприємство виготовило для Білорусі ешелон гаубиць 2С3М "Акація". В них вдосконалили засоби зв'язку, підвищили скорострільність, збільшили боєкомплект та провели роботи з повного імпортозаміщення.

Замовнику озброєння відправили у четвер, 2 червня, під пісню "Прощання слов'янки" у виконанні оркестру. Не обійшлося без священника, який окропив військову техніку, що призначена для знищення живої сили, святою водою.

Додамо, що гаубиці "Акація" оснащені гарматами 152 міліметри, вони використовуються для знищення артилерійських та мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу.

Нагадаємо, що з боку Білорусі, як і раніше, зберігається висока ймовірність вильоту російських крилатих ракет, а також авіації окупантів.

Як повідомлялося раніше, експерти у військовій справі та політиці Олег Жданов та Євген Магда спеціально для "Телеграфу" оцінили, чого чекати Україні від пособника тероризму та білоруського президента Лукашенка.