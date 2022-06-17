лукашенко зробив дивні заяви про удар по Києву та війну з Польщею

Диктатор побував у Бобруйську

У п’ятницю, 17 червня, на 114-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко зробив низку дивних заяв про Україну.

Диктатор у п’ятницю здійснив робочу поїздку до міста Бобруйськ Могилевської області, передає офіційний сайт президента Білорусі.

Під час відвідування одного із підприємств міста лукашенко заявив, що Польща нібито має плани на західну Україну, що загрожує оточенням Білорусі.

"Тут нам доведеться реагувати. Тому що ми не можемо допустити, щоб нас взагалі поляки оточили. Це небезпечний варіант. І я колись сказав: ще українці нас попросять із росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність", — сказав лукашенко.

Крім того, диктатор пригрозив, що вдарить по Києву, якщо Україна завдасть удару по Мозирю.

"Вони розумітимуть: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб ударити, треба мати чим ударити. У нас це є", — заявив диктатор.

Також лукашенко застеріг Київ від ударів по росії.

"У жодному разі цього робити не можна. Тому що Росія вже застосує новий рівень зброї. І застосує по Києву, по тим, хто приймає ці рішення", — додав невизнаний президент.

Раніше лукашенко заявив, що готовий воювати за західну Україну, а син диктатора Микола мимоволі підтримав Україну на випускному.