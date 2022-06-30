Лукашенко зробив гучну заяву щодо ядерної війни

білоруський лідер вважає, що москва повинна готуватися до використання ядерної зброї

Самопроголошений президент Республіки Білорусь олександр лукашенко закликав російську федерацію, котра на систематичній основі погрожує всьому світові застосуванням зброї масового ураження, до використання "ядерки".

Про це білоруський лідер сказав під час зустрічі із главою міністерства закордонних справ росії сергім лавровим, публічно наголосивши, що на території Республіки складів ядерних боєприпасів немає.

"Ми маємо бути готові. Був 41-й рік, коли ми вірили… Тому ми віримо, але ми маємо тримати порох сухим. За всіма напрямками", — сказав він.

Наприкінці невизнаний світовою спільнотою президент додав, що "їм (Білорусі — ред. редакцією) ця війна не потрібна".

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