"Воювати не хочемо": лукашенко заявив про ракетний удар України по Білорусі

лукашенко зробив низку дивних заяв

У суботу, 2 липня, на 129-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну невизнаний диктатор Білорусі олександр лукашенко відзначився дивними заявами щодо України та Європи.

Слова невизнаного президента РБ доступні на телеграм-каналі BELTA.

Лукашенко розповів, що кілька днів тому ЗСУ нібито намагалися завдати удару по військових об’єктах Білорусі, але всі ракети були перехоплені. Проте воювати з Україною він не хоче.

"Мінськ не хоче воювати в Україні", — заявив Лукашенко на урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності (3 липня).

Потім диктатор додав, що наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішень противників Мінська, натякнувши, що готовий завдати удару не тільки по Україні. Крім того, лукашенко звинуватив Захід у плануванні атаки на Білорусь та західну Україну.

"Західні сусіди нашої країни жадібно поглядають на прикордонні білоруські та українські території й навіть не соромляться відкрито говорити про можливу анексію. Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку виховувала монстра на ім'я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно бажала поразки. Історія повторюється. Монстра вирощують в Україні", — сказав невизнаний президент Білорусі.

Читайте також: Категорія Світ лукашенко виступив з гучною заявою на адресу країн колишнього СРСР Невизнаний президент Білорусі натякає, що тих, хто не погодиться на примусову дружбу з москвою, завтра може і не стати

Раніше повідомлялося, що Лукашенко закликав росію готуватися до ядерної війни.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі намагався заманити українців на територію РБ.