До вторгнення з Білорусі приготуватись? Що відбувається біля північних кордонів України

Країна продовжує підтримувати російських окупантів у війні проти України

Загроза з боку Білорусі не зникає – росія використовує сусідню країну як плацдарм для обстрілів та зберігає ризик вторгнення з півночі. Наприкінці липня — на початку серпня на території Білорусі знову посилилася активність.

Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, окрім посиленої охорони кордону між Україною та Білоруссю, також відзначено проведення перевірок боєздатності в частинах сил спецоперацій збройних сил РБ.

Окрім випробувань боєздатності, напередодні в Білорусі проводили тренування у зв’язку з білоруським Генштабом. Ворог продовжує використовувати територію країни для закидання диверсантів та розвідників до України, а також як "постачальника". З Білорусі в росію постачають низку боєприпасів, які використовують російські окупанти.

Також в останній тиждень у прикордонних регіонах Білорусі відзначено додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби. Нагадаємо — ракетна небезпека з боку Білорусі зберігається завжди — 28 липня територію України обстріляли з аеродрому Зябрівка. На ньому розміщені ракетні сили не лише у вигляді ППО у вигляді 10 ЗРК С-300 та С-400, а й за оцінками розвідки два комплекси "Іскандер".

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Міністерстві внутрішніх справ побоюються, що росія все ж таки дотисне Білорусь для участі у війні в Україні в повному масштабі.