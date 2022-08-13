А як же "втрат немає"? Аеродром у Білорусі зняли з космосу після "бавовни" (фото)

Білорусь спростовує будь-які дані про постраждалих

Вельми гучні вибухи на білоруському аеродромі "Зябровка", який забрали під потреби російської армії, мали свої наслідки. До речі, вони, судячи із супутникових знімків місцевості, дуже позитивні для українських захисників. Все тому, що внаслідок пожежі, яка сталася після "бавовни", було знищено кілька одиниць техніки супротивника.

Знімками, зробленими 12 серпня, поділилися в мережі співробітники компанії Maxar, які регулярно відстежують ситуації з війною в Україні. Ці фото швидко піддав аналізу співробітник відомства OSINT Олівер Александер, зазначивши, чого саме могли не дорахуватись ворожі солдати.

Супутник зняв сліди на злітній смузі — залишки згорілого літака, кіптява від палива, а також залишки кількох інших одиниць техніки. Частково знімки підтверджують офіційний звіт Міноборони Білорусі, де заявили про неполадки з двигуном техніки, внаслідок якого і стався вибух.

Загальний вигляд аеродрому Зябровка

Від літака залишився лише "підкопчений" хрестик

Втім, про будь-які втрати чи постраждалих білоруські військові чиновники замовчують. При цьому, крім невстановленого авіасудна, у вогні могли постраждати спеціальний кран для військової техніки, а також танк. Останній, ймовірно, мав марку Т-72.

Ось що вдалося ідентифікувати за фото

Крім цього, в мережі спливла інформація як мінімум про одного постраждалого внаслідок білоруської "бавовни". Офіційних свідчень про це немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Білорусі знайшлося кілька тисяч військовослужбовців, які готові вступити у війну з Україною на боці росії.

Додамо, що днями Білорусь розпочала великі військові навчання поблизу українського кордону, що змушує наших захисників бути уважнішими щодо ймовірних провокацій.