росіяни готують масований ракетний обстріл України: у Білорусі назвали терміни

Окупанти зайняли аеродром у Білорусі за згодою їхнього військового командування

Білоруські експерти вважають, що росіяни готуються до масованого обстрілу України. Вони називають термін у найближчі тижні. Такі висновки зробили за підсумками вивчення того, що знаходиться на аеродромі "Зябрівка" у Білорусі. Після того, як там пролунали вибухи, росіяни продовжили підвозити боєприпаси.

Про це йдеться у новому розслідуванні, опублікованому моніторинговою групою "Білоруський Гаюн". Зазначається, що під час вибухів було знищено танк Т-72 і постраждали. Команда фахівців ідентифікувала техніку, що знаходиться у "Зябрівці".

На 12 серпня на аеродромі відзначені від 10-14 ЗРК С-400 "Тріумф", три радіолокаційні системи РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", вертоліт Мі-8, два ЗРПК "Панцир" та від 15 до 60 ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300/400.

Техніка в "Зябрівці"

У "Зябрівку" ракети підвозять із аеропорту в Гомелі. Також відомо про велику кількість військових в окрузі, наявність танків та БМП, а також ОТРК "Іскандер", які не видно на знімках. Нагадаємо, останній масований обстріл з боку Білорусі був 28 липня.

Як зазначається у зведенні українського Генштабу, загроза ракетних та авіаційних ударів зберігається. Також білоруські військові проводять тренування зі зв’язку. Як раніше повідомляв "Телеграф", у росії та Білорусі в серпні проходитимуть спільні військові навчання. Також стало відомо, що білоруські військові готові воювати проти України на боці росії.