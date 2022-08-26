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Лукашенко зробив нову гучну заяву про ядерну зброю

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Лукашенко зробив нову гучну заяву про ядерну зброю Новина оновлена 26 серпня 2022, 13:28

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше анонсував модернізацію військової авіації країни під здатність нести ядерні боєголовки, заявив, що процес такої модернізації завершено. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Його цитує державне агентство БЕЛТА.

"Ми колись із путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!", — заявив Лукашенко. Йдеться про тактичні бомбардувальники Су-24.

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Теги:
#Білорусь #Олександр Лукашенко #Ядерна зброя #Військова авіація