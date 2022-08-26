Лукашенко зробив нову гучну заяву про ядерну зброю

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше анонсував модернізацію військової авіації країни під здатність нести ядерні боєголовки, заявив, що процес такої модернізації завершено. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Його цитує державне агентство БЕЛТА.

"Ми колись із путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!", — заявив Лукашенко. Йдеться про тактичні бомбардувальники Су-24.

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