Лукашенко вдарив путіна в спину, вітаючи Україну

Напередодні лукашенко побажав Україні "мирного неба"

Привітання з Днем Незалежності України від невизнаного президента БілорусіоОлександра лукашенка стало ударом у спину кремлю.

Такою думкою поділився керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. У коментарі "Телеграфу" він заявив, що лукашенко своєю заявою 24 серпня розбудив нечувану лють серед російських пропагандистів.

"Хоча воно і викликало іронію всередині українського суспільства і в коментарях нашої влади, подібний крок розбудив небувалу лють серед російських пропагандистів. Фактично в Москві це оцінили як удар у спину. На мою думку, це привітання – непряма констатація успіху оборони України після півроку початку широкомасштабної війни”, — зазначив Чаленко.

Чаленко вважає, що лукашенко, побажавши Україні мирного неба, намагається "сидіти на двох стільцях". Експерт упевнений, що в Мінську усвідомлюють, що припустилися помилки, підтримавши рф у війні, яка несподівано для лукашенка триває вже півроку.

Також Лукашенко за звичкою промацує ґрунт, який дозволить йому "сісти на два стільці". Мінськ усвідомлює, що Україна, мабуть, отримала від західних партнерів озброєння, яке вже дістає до столиці Білорусі. Плюс – вони не очікували, що війна затягнеться так довго. Очевидно, глибоко в душі лукашенко зрозумів, що помилився. І що "президентська інтуїція його підвела ", — заявив Чаленко.

Раніше Лукашенко зробив гучну заяву щодо ядерної зброї на літаках РБ. Нещодавно диктатор заявив, що не має наміру воювати з Україною.