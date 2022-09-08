Білорусь розпочала чергові навчання біля кордонів України: тепер "звільняє території"

Військові задіяли як піхоту, так і десантників

Питання ймовірного відкриття білоруського фронту на війні в Україні все ще залишається відкритим попри заяви представників нашої влади. Черговим небезпечним "дзвіночком" став початок нових військових навчань на території одразу трьох областей Білорусі, які стартували 8 вересня. Упродовж наступного тижня військовослужбовці сусідньої країни "відпрацьовуватимуть звільнення території, яка тимчасово захоплена противником".

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РБ, передає "Телеграф". У ході навчань задіяні представники різних військ білоруської армії — піхота, десантники та багато інших.

Відомо, що залучено до проведення такої навчальної операції одразу три області країни — Мінську, Брестську та Вітебську. Використовуватиметься Брестський полігон, а також ділянки місцевості в інших регіонах. Для України найбільш непростим є саме питання навчання у Брестській області, адже саме вона межує з нашою державою.

Карта Білорусі із позначеними областями, де проходять навчання

Насамперед військові планують відпрацювати вже згадане "звільнення захоплених територій", відновлення контролю над "державним кордоном" та боротьбу з ворожими ДРГ. Також білорусів навчать підтримувати наземні зосередження військ за допомогою авіації.

Перші фото з білоруських навчань

Десант також задіяний

При цьому в Білорусі наголосили, що у бажанні "зміцнити регіональну безпеку та пояс добросусідства" представники військових сил республіки надали можливість спостерігати за навчаннями представникам інших країн. Які саме держави є "акредитованими" Міноборони РБ для таких дій, у відомстві не уточнювали. Однак, найімовірніше, що на навчаннях присутні громадяни росії.

Раніше "Телеграф" поспілкувався з експертами, які проаналізували останні рішення диктатора Олександра Лукашенка та ймовірність наступу з боку Білорусі на Україну.