Невизнаний світовою спільною лідер сусідньої Білорусі вважає, що успішне майбутнє Заходу може бути виключно із росією

Президент росії володимир путін під час зустрічі з самопроголошеним білоруським лідером олександром лукашенком заявив, що вимагає від Заходу поваги до рф. Своєю чергою лукашенко додав, що Білорусь спільно з росією не планує терпіти принижень від європейських країн та закликав їх до співпраці.

Про це лідери ворогуючих із Україною країн заявили під час особистої зустрічі, котра у понеділок, 26 вересня, пройшла у Сочі (росія), куди лукашенко прибув із робочим візитом, передає білоруське провладне інформагентство "Белта".

"Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба приймати відповідальні рішення. Не хочуть — не треба. Без цього ми з ними взагалі не розмовлятимемо. Приниження від них ніхто не терпітиме", — сказав невизнаний світовою спільнотою лідер Республіки.

Своєю чергою путін, у коментарі на слова лукашенка наголосив, що Захід повинен ставитися до росії виключно з повагою, не інакше.

"З повагою до нас (росії — ред.) ставитися повинні!", — наголосив президент рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський президент володимир путін, вочевидь, вирішив змінити свою стратегію щодо війни в Україні. На думку генерала армії України Миколи Маломужа, по завершенню псевдореферендумів щодо приєднання до росії на Донбасі, а також у Запорізькій та Херсонській областях, лідер рф може вдатися до оформлення нових анексій.