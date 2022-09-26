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путін зізнався, чого хоче від Заходу

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Кривавий російський лідер путін та його поплічник олександр лукашенко Новина оновлена 26 вересня 2022, 14:35
Кривавий російський лідер путін та його поплічник олександр лукашенко

Невизнаний світовою спільною лідер сусідньої Білорусі вважає, що успішне майбутнє Заходу може бути виключно із росією

Президент росії володимир путін під час зустрічі з самопроголошеним білоруським лідером олександром лукашенком заявив, що вимагає від Заходу поваги до рф. Своєю чергою лукашенко додав, що Білорусь спільно з росією не планує терпіти принижень від європейських країн та закликав їх до співпраці.

Про це лідери ворогуючих із Україною країн заявили під час особистої зустрічі, котра у понеділок, 26 вересня, пройшла у Сочі (росія), куди лукашенко прибув із робочим візитом, передає білоруське провладне інформагентство "Белта".

"Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба приймати відповідальні рішення. Не хочуть — не треба. Без цього ми з ними взагалі не розмовлятимемо. Приниження від них ніхто не терпітиме", — сказав невизнаний світовою спільнотою лідер Республіки.

Своєю чергою путін, у коментарі на слова лукашенка наголосив, що Захід повинен ставитися до росії виключно з повагою, не інакше.

"З повагою до нас (росії — ред.) ставитися повинні!", — наголосив президент рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський президент володимир путін, вочевидь, вирішив змінити свою стратегію щодо війни в Україні. На думку генерала армії України Миколи Маломужа, по завершенню псевдореферендумів щодо приєднання до росії на Донбасі, а також у Запорізькій та Херсонській областях, лідер рф може вдатися до оформлення нових анексій.

Теги:
#Війна #Володимир Путін #Олександр Лукашенко #Захід