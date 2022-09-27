Загроза вторгнення? З Білорусі йдуть тривожні повідомлення

Білорусь, схоже, готується приймати військові ешелони з рф

Білорусь, яку росія хоче змусити вступити у війну проти України, може готуватися до прийому військових ешелонів з території рф.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн" на своєму Telegram-каналі. Наразі триває активна підготовка залізниці.

За інформацією джерела, проводиться комплекс заходів щодо перевірки залізничної інфраструктури Білорусі. Наприклад, йде:

перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових повідомлень ЗС РФ);

проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;

закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;

розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.

"Спільнота залізничників Білорусі" зазначає, що всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів з росії. Нагадаємо, рф на початку широкомасштабного вторгнення вже атакувала Україну з території Білорусі, проте російський бліцкриг провалився. Примітно, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявляла, що наступ російської армії з боку Білорусі припинився завдяки білорусам.

Білорусь готується приймати військові ешелони з рф

Нагадаємо, на початку вересня Білорусь провела військові навчання поблизу українських кордонів. Нещодавно офіційний Мінськ уклав угоду про співпрацю з окупованим Севастополем.