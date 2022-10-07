Тікали від мобілізації: двоє росіян на човні допливли до Аляски

Вони будуть просити про притулок в США

З початком "часткової" мобілізації в російській федерації військовозобов'язані росіяни, які намагаються уникнути призову, почали тікати в будь-які сусідні країни, утворюючи масштабні черги на прикордонних пропускних пунктах, через що деякі країни навіть заговорили про встановлення обмежень на в'їзд громадян росії. Так як багато шляхів вже недоступні для них, то вони вигадують і нові способи. Зокрема, двоє чоловіків на човні допливли через Берингове море до Камчатки.

Про це повідомило американське видання Alaska`s News Source. Крім того, це підтвердив Офіс сенатора від штату Аляска Дена Саллівана у четвер, 6 жовтня. За їхніми словами, двоє росіян, які заявили, що припливли з прибережного міста на північному сході росії, аби уникнути мобілізації, тепер шукають притулку в Сполучених Штатах. Вони висадилися з човна біля містечка Гамбелл на острові Святого Лаврентія. Їх виявили місцеві мешканці та передали береговій поліції.

У Міністерстві нацбезпеки Сполучених Штатів повідомили, що чоловіків доправили в місто Анкоридж для з’ясування обставин перетину ними кордону. Росіяни намагатимуться просити про надання притулку в США.

Цей процес включає офіційне клопотання про надання притулку і слухання справи суддею з імміграційних справ. Тобто в сумі весь процес може зайняти до кількох місяців.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російський президент володимир путін оголосив "часткову" мобілізацію для війни в Україні. Військовозобов'язані масово тікають з країни, а в бідних регіонах людям активно роздають повістки.