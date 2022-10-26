"Не провокуйте нас": військові Білорусі нахабно звернулися до ЗСУ (відео)

Білоруські бійці сприйняли звернення ЗСУ як залякування

Міністерства оборони Білорусі оприлюднило відео, в якому звернулося до Збройних українських сил відповідаючи на їх заклик не воювати пліч-о-пліч з росією проти українців. На кадрах білоруси говорять про те, що не хочуть війни і просять ЗСУ не погрожувати їм, провокуючи ти самим на агресивні дії.

Відповідне відеозвернення у середу, 26 жовтня, було оприлюднене у телеграм-каналі білоруського відомства, яке наголошує, що в Україні нібито діє якась технологія ІПСО, головна мета котрої — "залякування білоруських військових".

"Наша відповідь колегам з ЗСУ. Ваша ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація, — ред.) запускає пафосні ролики зі зверненням до білорусів, намагаються нас у чомусь звинуватити, місцями навіть залякати. Але ми з вами люди військові і розуміємо, що залякування — доля слабких. Вже непогано те, що ви згадали, що ми братні народи, це позитивний сигнал", — йдеться у зверненні білорусів.

Варто нагадати, що кількома днями раніше військові Збройних сил України звернулися до ЗС Білорусі та м'яко натякнули колегам, що якщо ті згодяться воювати з українцями на боці росії, їх можуть чекати вкрай жорсткі наслідки.

"Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України. Ми не хочемо цього", — йшлося у зверненні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що повномасштабний наступ Білорусі на України дійсно можливий і на те є дві вагомі причини.

Також нагадаємо, як у ЗСУ оцінили можливість вторгнення росії з території Білорусі.