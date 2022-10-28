Основною метою буде не Київ: куди ворог може атакувати з Білорусі

Білорусь не має достатньо сил, аби вторгнутися в Україну, проте ймовірність такого наступу дійсно існує

росія, котра ще 247 днів тому повномасштабно вторглася на українські території, може спробувати повторно напасти на Україну з території Білорусі. Проте тепер головною ціллю загарбників стане не столиця, місто Київ, а Чернігівський напрямок. Водночас розвідники, які на систематичній основі стежать за діями окупаційної армії переконані, що наразі на білоруському кордоні немає ударного формування, котрий спроможний був би здійснити вторгнення.

Відповідну інформацію час останнього брифінгу озвучив заступник керівника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних українських сил Олексій Громов, відзначивши, що Київ тепер не є основною ціллю окупантів, проте виключати цю ймовірність все ж не варто.

За його словами, ворог може вдатися до проведення військовий операцій в першу чергу з території Білорусі.

"Це може бути напрямок з ЧАЕС, а також напрямок з Чернігівської області. Ситуація відстежується, певні заходи вже прийняті щодо посилення наших угруповань. Ми готові", — пояснив він.

Громов також додав, що якщо окупанти все ж наважаться здійснити повторну спробу, то першочергово намагатимуться вдарити по інфраструктурі та логістичних ланцюжках по яких Україна отримує міжнародну допомогу, але ЗСУ вже готові до такого розвитку подій.

Своєю чергою представник воєнної розвідки України Андрій Черняк запевняє, що станом на сьогоднішній день білоруси не мають належного ударного угруповання, яке б мало сили, аби здійснити повномасштабний наступ. Водночас РБ не припиняє проведення навчань серед особового складу, метою якого є відтягування уваги та сил України зі Східного та Південного напрямків.

"Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони білорусі для України існує. З території рб здійснюються запуски ударних БПЛА, які росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", – додав він, зазначивши, що росія й надалі відправляє своїх мобілізованих до Білорусі, проте ті не мають ані потужної техніки, ані озброєння для боїв з українцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, наступ з Білорусі на Україну дійсно можливий. Крім того, він назвав дві причини, з яких це може статися.