У Білорусі заявили про перехоплення українського БПЛА: що відомо

Білоруси вже проводять додаткову перевірку нібито спійманого дрона

Білорусь, яка все частіше згадується у контексті ймовірного вторгнення російських сил в Україну, знову шукає приводів для провокацій. Цього разу — намагаючись звинуватити ЗСУ у проведенні розвідки за допомогою безпілотника над Гомельською областю.

Як повідомляє "Телеграф", у прикордонному комітеті РБ заявили про примусове приземлення розвідувального дрону, поміченого білоруськими прикордонниками у повітряному просторі країни 2 листопада. Інцидент стався, за даними білорусів, за кілометр від державного кордону.

Представники сусідньої країни запевняють, що дрон підняли у повітря українські військовослужбовці з метою розвідати місцезнаходження засобів охорони кордону Білорусі, а також переміщень військових. Крім цього, за словами білоруських прикордонників, дрон нібито початково використовувався для переміщення та скидання вибухівки. Виявлена техніка також обладнана системою інфрачервоного бачення.

"В результаті аналізу даних картки пам’яті безпілотника підтверджено факт його запуску з української території, — наголосили у відомстві. — За цим фактом проводяться додаткові перевірочні заходи".

Нагадаємо, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що путін все ж таки здатний повноцінно залучити РБ до війни з Україною, адже не хоче опинитися на лаві підсудних на самоті.

При цьому вона наголошує, що більшість білорусів не хочуть воювати і роблять усе можливе, щоб допомогти українцям якнайшвидше здобути перемогу над окупантами. За словами Тихановської, протистояти диктаторському режиму зараз дуже складно, адже за фактом усе перебуває під суворим контролем правоохоронних органів, які підкоряються лукашенку.