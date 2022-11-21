Білорусь має майбутнє, на відміну від росії: відомий дипломат дав прогноз

Білорусь змінить курс як тільки паде режим лукашенка

Білорусь, хоч зараз і допомагає росіянам у їхній агресії проти України, зрештою прийде до демократії та світлого майбутнього.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив відомий дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він зауважив, що зараз режими президентів росії володимира путіна та Білорусі олександра лукашенка міцно пов’язані один з одним, і тому тримаються один за одного, адже падіння одного (насамперед путіна) означає зникнення іншого.

Однак якщо на росію чекає неминучий розпад, який буде ще швидшим, ніж у СРСР, то у Білорусі більш привабливі перспективи.

"Білорусь, безумовно, переживе режим лукашенка, повернеться до демократичних цінностей. На відміну від росії, яка, схоже, вийшла на фінішну пряму своєї історичної перспективи. І ця перспектива стає для неї все більш катастрофічною", — підкреслив Огризко.

Як відомо, білоруські військові безпосередньо не беруть участь у бойових діях проти України, — навпаки, у лавах українських захисників є частина білорусів. Проте саме з Білорусі росіяни вторглися в Україну і з території Білорусі запускали по Україні російські ракети.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", у Білорусі зараз спільно з росіянами активно створюють військові формування.