лукашенко зробив несподівану заяву щодо війни Росії з Україною

лукашенко висловився про війну в Україні

Поки Росія проводила масову ракетну атаку по Україні в Єревані проходив саміт ОДКБ, де лукашенко вирішив висловитися з приводу подальшої долі цієї організації та війни в Україні.

Як передає видання БелТА, білоруський диктатор почав розповідати про незламність ОДКБ, проте водночас зазначив, що його подальша доля може залежати безпосередньо від результатів війни в Україні.

Під час свого виступу лукашенко сказав, що останнім часом з’являються думки про те, що життя і доля ОДКБ залежать від результату так званої "спецоперації" в Україні, мовляв, якщо Росія зможе перемогти, то ОДКБ житиме, а якщо ні — ні.

"Відчуваю, що ми дійшли єдиної думки, що якщо, не дай боже, звалиться росія, то під цими уламками наше місце", — передає видання слова лукашенка.

Також диктатор закликав членів організації до єдності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна країна посилила санкції проти лукашенка через підтримку російського вторгнення на територію України. Крім того, в новий санкційний пакет потрапили 22 білоруські чиновники, а також понад 10 компаній.

Також ми повідомляли, що з Білорусі пішов популярний фаст-фуд. Через деякий час білоруський диктатор смішно відреагував на цю новину, заявивши, що ресторани швидкого харчування в країні зможуть замінити аналоги.