Велика колона білоруських військ висунулась у бік України: що відомо

У складі колони понад 50 одиниць військової техніки

Білоруська армія розпочала раптову перевірку бойової готовності, а її перші підрозділи вже висунулися з пунктів постійної дислокації.

Так, за даними моніторингової групи "Білоруський Гаюн", 38-а окрема десантно-штурмова бригада (38 одшбр, Брест) вирушила з пункту постійної дислокації і сформувавши колону попрямувала на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита/агромістечка. .

"У складі колони: не менше 25 БТР-80, близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом та майном, 3 буксировані автомобілем МЗКТ "Волат" 120-мм міномета 2Б23 "Нона-М1", 2 паливозаправники, командно-штабна машина Р-1, 2 машини зв’язку, не менше 5 машин прикордонної служби РБ, машина швидкої допомоги та 2 польові кухні", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що переміщення цієї бригади білоруських військ уже підтвердили і місцева влада. За словами голови Брестського міського виконавчого комітету Олександра Рогачука, у зв’язку з рухом колони військової техніки можливе тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Місто у напрямку, якого рухається військова колона

Нагадаємо, що під час перевірки бойової готовності, війська Білорусі повинні будуть висунутись у призначені райони, окопатися, організувати оборону та охорону, а також навести переправи через річки Неман та Березина.

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