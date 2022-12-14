Лукашенко подав сигнал Кремлю: про що говорить активізація білоруських військ біля кордонів України

Полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу" про можливості армії Білорусі

У вівторок, 13 грудня, білоруська армія розпочала раптову перевірку бойової готовності. Перші підрозділи, як відомо, вже висунули з пунктів постійної дислокації.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу", про що говорить те, що відбувається у Республіці Білорусь (РБ).

"Треба розуміти, що Білорусь не вперше проводить такі перевірки. До цього аналогічна була у жовтні — із залученням близько 500 осіб особового складу і близько 50 одиниць техніки", — зазначає полковник.

На його думку, самопроголошений президент Лукашенко в такий спосіб демонструє продовження підготовки білоруської армії. Але не в контексті того, що вона готова до нападу на території України.

"Це, скоріше, протилежний сигнал, адресований Кремлю, який наполегливо намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти нашої країни, – пояснює Владислав Селезньов. — А Лукашенко показує – мовляв, немає у білорусів ані часу, ані сил, ані можливості, ані ресурсів, щоби брати участь у складі союзних сил (російсько-білоруських) в атаці на Україну. Така собі інформаційна завіса, покликана пом’якшити тиск з боку Путіна на Білорусь у ракурсі – давайте вступайте вже по повній у війну Росії проти України як союзна держава".

Військовий експерт упевнений, що український Генштаб, наша розвідка, раціонально оцінюють можливості як російської армії, що діє на території РБ, так і її збройних сил.

"Якщо говорити про представників країни-агресора, то в РБ зараз перебуває близько 11 тисяч російських "чмобіків", які у навчальних центрах та на полігонах зайняті підготовкою та бойовим злагодженням, щоб у перспективі бути відправленими на ті чи інші ділянки російсько-українського фронту. Але ударного угруповання, яке могло б діяти у напрямку північних областей нашої країни (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська), зараз не проглядається, і навряд чи є серйозна загроза нападу з того боку, — вважає Владислав Селезньов. — Щодо армії РБ очевидно (і про це говорить інформаційний ресурс "Беларускі Гаюн", білоруські партизани), попри те, що 33 тижні поспіль білоруська армія знаходиться на полігонах, її бойовий потенціал лишає бажати кращого. Вона здатна вести бойові дії оборонного характеру, захищати територію Білорусі, але не здатна вести агресивні бойові дії атакувального плану, тому що банально не має бойового досвіду. Та й мотивації теж".

Саме у цьому контексті, зазначає експерт, слід розглядати ті події, які сьогодні розгортаються у РБ. Йдеться, наголошує він, саме про демонстративні дії, у тому числі спрямовані на те, щоб українські сили оборони не наважилися перемістити певний комплект сил та засобів з українсько-білоруського кордону на ті ділянки фронту, де ці резерви були б дуже доречними.