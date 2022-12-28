Чи піде СНД шляхом ОДКБ. Експерт назвав ще одну суттєву поразку путіна

Міжнародник Тарас Семенюк спрогнозував "Телеграфу" поступовий занепад та розвал Співдружності

Неформальна зустріч глав держав-учасниць СНД, яка відбулася у російському Санкт-Петербурзі 26-27 грудня, знову продемонструвала, наскільки сильно рф втрачає свій вплив на пострадянському просторі.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

"Думаю, що красномовним фіналом цієї всієї історії (зустрічі лідерів країн СНД. — Авт.) — кейс з цими перснями, які путін подарував учасникам саміту. Це власне єдине, що привернуло увагу і зробило хоч якийсь інформаційний посил. Це те, що хоч якось примусило говорити про сам саміт. Тому що на цю подію вже просто ніхто не звертає уваги. Фактично саміт мертвий — ніякого ефективного навантаження не має, ніяких смислів не приносить. Більше того, він тільки віддаляє учасників", — зазначає експерт.

Зокрема експерт нагадав, що в критичний момент росія не змогла захистити учасника саміту — Вірменію, коли розпочалася чергова військова ескалація з Азербайджаном, "і це все говорить про те, що довіра до москви як до гаранта безпеки цього так званого "клубу СНД" фактично відсутня, він не працює".

"Саміт зібрався чисто формально. росія намагається хоч якось тримати в курсі (вже можна назвати) колишніх друзів, відповідно демонструвати хоч якусь вищість над ними. Але всі прекрасно розуміють, що цієї вищості немає і кожен вже сам по собі працює. Але збираються на ці саміти, як на суто формальну річ, поки юридично не буде оформлено розлучення (виходу) деяких членів. Як кажуть, під цією ковдрою всім стало надто тісно. Відповідно вони (країни-члени, — Авт.) будуть виходити і по-своєму вже формуватимуть якісь безпекові моделі. Всі чітко зрозуміли, що фактично і ОДКБ, і саміти СНД не приносять ніяких результатів", — аргументує Тарас Семенюк.

Нагадаємо, на зустрічі глав держав-учасниць СНД лідери публічно обговорювали підсумки 2022 року.

При цьому російський диктатор володимир путін подарував учасникам неформального саміту персні з символікою Співдружності. Усього було подаровано 8 кілець і ще один глава кремля залишив собі. Це спровокувало шквал мемів і жартів в соцмережах та ЗМІ.