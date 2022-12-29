Падіння ракети в Білорусі: МЗС лукашенка викликало українського посла

Послу України заявили рішучий протест

Після падіння ракети невідомого походження на території Білорусі український посол був викликаний до МЗС Білорусі.

Як повідомляє місцеве видання "БелТА", послу України Ігорю Кізіму бувзаявлено "рішучий протест". Там зажадали, щоби українська сторона провела ретельне розслідування всіх обставин інциденту.

"Сьогодні в МЗС Білорусі було викликано посла України Ігоря Кізіма, якому було заявлено рішучий протест. Ми вимагали, щоб українська сторона провела ретельне розслідування всіх обставин пуску зазначеної ракети, притягла до відповідальності винних і вжила вичерпних заходів, щоб не допустити повторення в майбутньому подібних інцидентів.. Які можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх", – передає видання прес-секретар відомства Анатолія Глаза.

Зазначимо, що в Білорусі вже поспішили заявити, що ракета, що впала, нібито українська С-300, і вона, за словами Глаза, була збита білоруськими ППО.

"Сьогодні силами ППО Білорусі було збито над територією Білорусі українську ракету комплексу С-300. Це дуже серйозний інцидент", — кажуть у МЗС Білорусі.

Нагадаємо, що інцидент із ракетою на території Білорусі стався під час чергової масової російської атаки.

Також ми писали про аналогічний інцидент, який стався у Польщі у листопаді 2022 року.