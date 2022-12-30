Падіння ракети — тільки початок: військовий експерт анонсував "бавовну" в Білорусі

Білорусів втягли у війну, як тільки російська армія змогла перетнути українські північні кордони, переконаний Юрій Карін

Регулярні вибухи на військових базах та інших мілітарних інфраструктурних об'єктах у росії є об'єктивною реальністю воєнного часу. Однак "бавовна", подібна до тієї, що стається на аеродромі "Енгельс", може скоро перемітитися і до Білорусі. На думку військового оглядача, координатора "Інформаційного спротиву" Юрія Каріна, падіння ракети на білоруській території 29 грудня може стати лише початком для подальшої "демілітаризації" від імені ЗСУ.

Про це експерт заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL. Карін підкреслює, що Білорусь уже давно є одним із учасників російсько-української війни — стала ним, коли надала путінській армії можливість здійснити вторгнення і подальші ракетні обстріли зі своєї території.

У падінні ракети на білоруській землі спеціаліст не бачить нічого дивного: очевидно, боєприпас міг бути випущеним для знищення повітряної цілі, котру якраз і випустили із території РБ.

"Усе, що потім заявляли та робили спільники самопроголошеного білоруського диктатора, – дешевий фарс. Від ноти протесту українському послу до заяви про збиття ракети С-300. Про неможливість останнього спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв ще кілька місяців тому", — підкреслює Юрій Карін.

Також він додав, що лукашенку краще й надалі ухилятися від прямого втручання у війну між росією та Україною із задіянням власної армії у наземному вторгненні. Інакше результат може бути непередбачуваним.

"Ба більше, якщо "бавовна" прописалася в Енгельсі, то в Барановичах чи Зябрівці може статися тим паче", — резюмував експерт.

Відео з місця падіння ракети в Білорусі

Варто зазначити, що наразі в Білорусі розглядають два варіанти, через які боєприпас міг опинитися на їхній території. Одним із них вважають "навмисну провокацію Києва".

Додамо, що інцидент у РБ стався під час десятого масованого ракетного обстрілу України. Всього по мирних містах і селах росіянами було випущено майже сім десятків снарядів.