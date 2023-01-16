У Білорусі розпочато повітряні навчання з росією: що відомо і чим це загрожує Україні

Ризик від сусіда з півночі не зникає, адже росія тримає там великий військовий контингент

У Білорусі стартували льотно-тактичні навчання білоруської та російської авіації. З боку росії в спільних навчаннях приймають частини повітряно-космічних сил. Проходитимуть навчання на всіх аеродромах і полігонах, включаючи ті, з яких підіймаються ракетоносці, що загрожують Україні.

Про початок навчань повідомляє Міноборони Білорусі. Разом із росіянами вони хочуть відпрацювати ведення повітряної розвідки, патрулювання вздовж кордону, підтримку військ з повітря, висадку десанту, евакуацію поранених та доставку вантажів. Білорусь розглядається аналітиками як плацдарм для можливого настання на північ України. Також з того боку росія може застосувати ракети містами України.

Імовірність наступу з півночі знову стала темою для обговорення через навчання. Проте аналітики ISW продовжують вважати малоймовірним такий сценарій. Вони очікують розширення присутності російського військового контингенту до вересня, коли росія та Білорусь проводитимуть масштабніші спільні навчання.

Білоруський опозиціонер, заступник голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко вважає, що під час навчань можуть розпочатися провокації, що може перерости у спроби наступу на територію України. У МЗС рф заявляють, що атака відбудеться якщо Україна застосує силу проти Білорусі, її військових або вторгнеться в росію.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков не вважає, що росія може готувати ще одне вторгнення з Білорусі. Рух із півночі, за словами чиновника, "займе багато часу, і у них [росії] нема ресурсів", — заявив він в інтерв'ю ВВС.