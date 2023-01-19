Немов худобу: в Білорусі показали, як росія таємно перекидає військових (фото)

Ворог намагається посилити свою присутність на білоруській землі, аби ще більше відволікати увагу ЗСУ

Росіяни можуть збільшити кількість своїх військових у Білорусі, де відбуваються спільні навчання, за допомогою відволікаючого маневру. Так, для перекидання живої сили в сусідню країну керівництво окупаційної армії здатне використовувати навіть залізничні цистерни, призначені для перевезення палива та інших рідких речовин.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", посилаючись на власні джерела. За наявною у журналістів інформацією, російські генерали сподіваються таким чином обдурити як супутникове, так і візуальне спостереження за перевезеннями із рф до Білорусі.

У таких випадках росіяни можуть використовувати звичайні залізні цистерни, які не мають жодних зручностей і не обладнані навіть туалетом. Подібні "вагони" можна регулярно бачити на залізниці, коли перевозять бензин, дизель, мастило тощо. Окупанти ж віддають перевагу транспортуванню живої сили.

Приблизно у таких цистернах росіяни можуть перекидати своїх солдатів

Чи переправляють таким способом до Білорусі ще й зброю та боєприпаси, місцевим журналістам невідомо. Однак уже наявні факти обманних маневрів зі сторони армії рф можуть свідчити про те, що насправді російських солдатів у РБ куди більше, аніж повідомляється офіційно.

Зазначимо, що за останніми розвідданими України на білоруській землі може перебувати до 11 тисяч загарбників. Кількість військових не є сталою, адже там регулярно відбуваються ротації.

"Телеграф" також розповідав, яка чисельність має бути у угрупування росіян, аби їхня ймовірна спроба повторно атакувати Київ з півдня Білорусі стала успішною.

Додамо, це не перше повідомлення, що чмобіків відправляють на війну, неначе худобу. Наприклад, російських військових везли на Луганщину у дощатих товарних вагонах, де не було опалення, а замість туалету — прорубана в підлозі дірка. Все гниле, брудне і промерзле.