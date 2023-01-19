Паніка кремля та перевірка медведєва на "адекватність": політолог про нові ядерні загрози від росії

Політтехнолог Олексій Голобуцький пояснив "Телеграфу" мотиви дивної заяви експрезидента рф

Остання агресивна заява колишнього президента рф дмитра медведєва щодо "ядерної війни" підтверджує знервованість кремля щодо чергового засідання групи "Рамштайн". Як очікується, на зустрічі учасники погодять новий пакет зброї для ЗСУ. Таку думку "Телеграфу" висловив співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький.

Зазначимо, 19 січня медведєв написав наступне: "Програш ядерної держави в звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програвали крупних конфліктів, від яких залежить їхня доля".

"Що стосується погроз, логічно, що на фоні того, що відбувається (завтра буде засідання у форматі "Рамштайн"; є рішення щодо танків; ведуться дискусії щодо літаків), у росії є певна паніка, не у буквальному смислі. Але якщо розібратися, то які ще аргументи є у росії (у війні проти України, — Авт.)? Тільки ядерна зброя", — коментує Голобуцький слова експрезидента рф.

Експерт нагадав, що напередодні власник ЧВК "Вагнер" євгеній пригожин також "зробив дуже дивні заяви (про закриття YouTube, "кувалду", упадницькі настрої в кремлі та ін. — Авт.), а сьогодні вже медведєв робить якісь заяви".

"Таке враження, що всі ці заяви робляться тільки для одного слухача — для самого путіна. Щоб підлаштувати свою "адекватність" до думок путіна. Тобто, як мені здається, всі вони (пригожин, медведєв та і т.д.) знаходяться у пошуці того, що хоче путін. Тому і кожний грає там свою роль: пригожин одну, а медведєв — іншу".

Також, за оцінкою політтехнолога, слова медведєва стосовно того, що крупна ядерна держава нібито не може програти у війні, є неправдою і маніпуляцією.

"Америка програла війну у В'єтнамі, і нікому в голову в США не прийшло бомбити В'єтнам ядерною зброєю. Хоча американці вже мали досвід (до речі, це єдина країна, яка такий досвід має) атомного бомбардування", — пояснює він.

Нагадаємо, у ході повномасштабної війни в Україні росія постійно продовжує брязкати ядерною зброєю.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росія може застосувати ядерну зброю, але в інший спосіб. Тобто не на території України, а над нею. У будь-якому разі такий сценарій дуже страшний та небезпечний.