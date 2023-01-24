лукашенко зробив гучну заяву про пропозицію від України

Зважаючи на все, білоруський диктатор побоюється полку Калиновського, який воює на боці України

Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко, який все ще ухиляється від прямої участі у війні проти України, заявив, що отримав від Києва пропозицію укласти "пакт про ненапад". За його словами, білорусів просять не задіювати свої війська на українській території, обмеживши їхнє просування у разі прохань з боку росії.

Про це повідомила пресслужба лукашенка, посилаючись на останню нараду про суспільно-політичну обстановку та стан злочинності в Білорусі.

Серед іншого, диктатор заявив, що західні країни нібито все ще "мають плани на РБ", а в Україні триває підготовка "бойовиків та екстремістів". Щоправда, кого саме він мав на увазі, політик так і не уточнив.

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх", — зазначив він.

Цілком імовірно, що йдеться про полк Калиновського, що складається з білоруських добровольців, які зараз воюють на боці ЗСУ проти російських окупантів.

Також лукашенко висловив невдоволення з приводу поведінки Польщі та Литви, які "загалом очуміли". Однак у чому саме це проявляється, лукашенко також не розкрив.

"Ми змушені жорстко реагувати. Нам по периметру вистачає питань — і в повітряному просторі, і на землі, зелений кордон. У нас там вистачає проблем. Дай боже втримати все це. А ще всередині нам хтось створюватиме? Тому реакція на ось цю внутрішню не опозицію, а екстремістів — вилізли з-під плінтуса, не вилізли — буде жорстка. І нехай не ображаються: ми попереджали", — зазначив політик.

Остаточне своє рішення щодо відповіді на пропозицію від України щодо ненападу лукашенко так і не озвучив.

Варто зазначити, що на тлі регулярних повідомлень про ймовірну підготовку Білорусі до нападу на Україну олександр лукашенко значно пом’якшив свою риторику стосовно Києва. Нещодавно він навіть дуже схвально висловився про українську владу, при цьому не забувши похвалити росію.

Втім, як уже писав "Телеграф", це навряд чи вбереже білоруського диктатора від трибуналу — на Заході лукашенка до нього хочуть представити разом із путіним.