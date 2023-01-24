лукашенко знову похвалив Україну і заявив про "урок" для Білорусі

За словами білоруського диктатора, Україна є набагато багатшою державою, але війни уникнути не змогла

Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко знову відзначився неоднозначною заявою, в якій згадав Україну. Зокрема, він визнав, що Україна є набагато багатшою країною, аніж РБ; і це означає, що ймовірний початок війни на білоруській території міг би принести ще більш жахливі наслідки, аніж ті, з якими стикнулися українці. Варто зазначити, що це вже вдруге за січень, коли лукашенко позитивно відгукується про нашу державу.

Слова політика прозвучали під час останньої наради з питань суспільно-політичної обстановки і стану злочинності в Білорусі, про що інформує БЕЛТА. Питання України для лукашенка виявилося тісно пов'язаним із темою опозиційних протестів 2020 року, що були пов'язані із черговими виборами президента.

"Всі вже зрозуміли: аби ми не вистояли у 2020 році — ми знаємо, що було б. Було б гірше, ніж в Україні. Україна багата. Багатша за нас. Було б тут гірше", — зазначив лукашенко, тут же натякнувши, що "встояти" начебто вдалось винятково завдяки йому і силовому блоку.

За його словами, наразі всередині країни із "екстремістами" діють досить жорстко, аби не допустити повторення подібного сценарію.

"Ми ніколи не допустимо цього хитання 2020 року, — пообіцяв політик. — Нам потрібно об'єднатися зараз, щоб вижити, щоб, не дай боже, тут не літали ракети і не кидали на нас бомби".

При цьому олександр лукашенко дивним чином уникнув можливості уточнити, чиї ж саме ракети і бомби зараз падають на українські мирні міста і села. Для нього чомусь не видається дивним підтримувати у нинішній війні саме росію, яка є агресором. Лише на днях він погодився на продовження терміну авіаційних навчань, які білоруси проводять спільно із росіянами.

Водночас, як повідомляв "Телеграф", Білорусь начебто отримала від України пропозицію заключити "пакт про ненапад", однак конкретної відповіді на це від лукашенка так і не прозвучало.