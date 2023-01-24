"Не варто сприймати всерйоз": політолог про гучну заяву лукашенка щодо України

Євген Магда пояснив "Телеграфу" мотиви слів нелегітимного президента Білорусі

Чергові резонансні слова невизнаного президента Білорусі олександра лукашенка стосовно нібито пропозиції з боку України укласти з РБ так званий пакт про ненапад, не варто сприймати серйозно. Адже диктатор продовжує маневрувати, "заграваючи" з кремлем.

Таку думку "Телеграфу" висловив директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.

"Вважаю, що заяву олександра лукашенка про те, що йому хтось пропонує пакт про ненапад, не варто сприймати всерйоз. По-перше, Україна політично не визнає лукашенка (легітимним президентом Білорусі, — Авт.), і це відомий факт. Відповідно, говорити про те, що йому хтось щось пропонує, це означає, що Україна практично порушує власну логіку. По-друге, лукашенко продовжує активно "продавати" себе росії як єдиного партнера. І в цьому контексті він цілком може говорити про те, що шукає спільну мову з Україною, і що Україна йому якісь речі пропонує", — каже Магда.

За словами експерта, є ще третій цікавий момент в останній заяві самопроголошеного лідера РБ. Сьогодні лукашенко не тільки розповів про т.з. пакт про ненапад, але й згадав про полк імені Кастуся Каліновського, що мовляв, "є калиновці, і він стверджує, що їх будуть судити як учасників незаконних військових формувань".

"Йому варто усвідомити, що для України громадяни Білорусі, які стали членами українських Сил оборони, на сьогоднішній момент кожен з цих людей важить більше, ніж сам лукашенко. Тому що лукашенко, повторюсь, політично невизнаний, і більшість країн Європи не визнає його як президента Білорусі. Відповідно, треба говорити про черговий елемент політичного маневру з боку лукашенка і його прагнення видати бажане за дійсне", — додає політолог.

Як повідомлялось, нещодавно у білоруському добровольчому батальйоні Каліновського повідомляли про хорошу новину — охочих підтримати українських захисників у боротьбі проти російських окупантів так багато, що батальйон довелося реформувати у полк.