Білорусь формує "народне ополчення": скільки людей планують мобілізувати на підтримку армії

Лукашенківський уряд планує "піднімати народ на захист Вітчизни"

У Білорусі, де нещодавно ухвалили введення смертної кари за держзраду, готуються до формування "народного ополчення". У Радбезі країни говорять, що структура буде спрямована на функціонування у разі введення військового стану і займатиметься "допомогою армії та МЗС на місцях".

Детальніше про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на заяву держсекретаря Радбезу Білорусі олександра вольфовича. Чиновник підкреслив, що вважає прийняття закону щодо заснування "народного ополчення" своєчасним. На його думку, цьому сприяє "складна військово-політична обстановка, виклики і ризики, які формуються по відношенню до РБ".

"Весь народ за необхідності має встати на захист своєї Вітчизни, а для цього у нього має бути можливість, — заявив він. — Це має бути, скажімо так, узаконено".

Загалом у рамках створення такого "ополчення" в Білорусі можуть мобілізувати близько 1,5 млн осіб. Мова про окремі військові організації держави, які не входять у підпорядкування збройних сил. Ці громадяни матимуть допомагати представникам МЗС на місцях, проводити охорону громадського порядку, боротися із бандитизмом, ДРГ та зупиняти мародерство, стверджує вольфович.

"А численність населення у нас понад 9 млн, тому інші 8 млн, звичайно ж, будуть працювати на промисловості, навчати, лікувати, вирощувати хліб", — підкреслив представник Радбезу Білорусі.

Загони "народного ополчення" формуватимуть представники місцевих органів влади. Керування ж залишиться за білоруською міліцією.

Додамо, що останні дані свідчать, що загалом у Білорусі проживає близько 9,3 млн осіб. Із них близько 48 тисяч є військовослужбовцями. Ще 12 тисяч осіб складають прикордонну службу.

Слід зазначити, що попри подібну підготовку невизнаний лідер Білорусі олександр лукашенко запевняє, що ніякої мобілізації в країні найближчим часом проводитися не буде. За його словами, єдине, що вони роблять — це готуються відбити удар у разі небезпеки.

"Телеграф" також писав, що й Україна не лишається осторонь нестабільної ситуації в РБ. Зокрема, в уряді прийняли рішення розширити кордон із Білоруссю та росією, аби за потреби швидко зупинити навалу ворога.