Сепаратисти Придністров'я звинуватили Україну у підготовці теракту: що відомо

Місцеві гауляйтери заявляють, що підозрюваних вдалося затримати

В невизнаному Придністров'ї (офіційно частина Молдови) заявили про успішне запобігання замаху на вбивство "президента республіки" Вадима Красносільського. У підготовці ймовірного теракту, звичайно ж, уже знайшли український слід — звинувачують Службу безпеки України. Цікаво, що подібні новини з'явилися на фоні оголошення військових навчань у "ПМР".

Про це повідомляє Telegram-канал "Приднестровец". Зазначається, що теракт начебто планувався масштабним і включав "низку посадових осіб "Придністровської Молдавської республіки".

Головною ж мішенню називають очільника "ПМР" Вадима Красносільського. Окрім президентських обов'язків він ще й виконує роль голови місцевої "Верховної Ради". Цікаво, що за рік до обрання на головну посаду Красносільський знаходився у міжнародному розшуку — із 2007 до 2015 року. Але пізніше його видалили із реєстру за ініціативою Молдови.

Вадим Красносільський

Придністровські "прокурори" уже озвучили свою версію подій. Теракт начебто мав відбутися у центрі Тірасполя ("столиця" Придністров'я). Суть замаху полягала у закладенні вибухівки у автомобіль Land Rover. Сам вибуховий пристрій містить 8 кг гексогена, а також гайки, шурупи та інше залізяччя. Радіус вибуху міг становити сотні метрів.

У Придністров'ї переконані, що таким чином організатори хотіли отримати велику кількість жертв, але головним результатом все одно б вважалося "усунення перших осіб "республіки".

Звісно ж, без України не обійшлося — сепаратисти стверджують, що замах планували представники СБУ. Підозрюваних начебто вже затримали, зараз їх допитують і вони навіть дають "свідчення, де визнають провину".

В "МЗС" Придністров'я уже заявили, що деталі для вибухового пристрою начебто були виготовлені в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна не зацікавлена в нанесенні військових ударів по Придністров'ю, хоча і має всі можливості для цього. Представники ЗСУ зазначали, що і без цього мають напрямки, де потрібно забезпечити бойову підтримку.

Тим часом із "ПМР" уже почали втікати військовозобов'язані чоловіки — бояться за своє життя та здоров'я, якщо буде оголошена мобілізація.