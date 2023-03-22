Істерика через збіднений уран: лукашенко підключився до погроз кремля

лукашенко лякає весь світ росією

Слідом за погрозами своїх старших побратимів із кремля через передачу Україні снарядів із збідненим ураном білоруський диктатор олександр лукашенко також вирішив погрожувати світу.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Мабуть, не дивлячись учорашню заяву путіна про неприпустимість ядерної війни, лукашенко вирішив нагнати страху і лякає страшною відповіддю від росії. За його словами, як тільки ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ рф, "відповідь буде найстрашнішою для планети".

При цьому лукашенко припустив, що плани поставити Києву боєприпаси зі збідненим ураном є "балаком".

Нагадаємо, що 21 березня Великобританія заявила про готовність передати Україні боєприпаси з збідненим ураном для танків Challenger 2. Заступник міністра оборони Анабель Голді, зазначила, що цей тип боєприпасів має досить високу ефективність для ураження новітніх танків та іншої бронетехніки. Після цього з кремля почали долинати істерики. Висловився путін, шойгу і лавров. При цьому зазначимо, що ядерну загрозу в росії у цих снарядах побачили ще у січні 2023 року.

Раніше ми писали про те, в чому сила снарядів із збідненим ураном і чи безпечні вони для здоров’я людей.